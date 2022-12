VIDÉO - Repas de fêtes : truite ou saumon ? On a comparé les deux

Dernière épreuve, celle du goût. Lorsque l'on soumet à la cheffe étoilée Stéphanie Le Quellec, le saumon bat à plate couture sa cousine : son fumet est moins agressif et sa texture en bouche est plus agréable. "Le goût un peu plus poissonneux [de la truite] et cette texture un peu plus ferme peut séduire certains consommateurs", nuance toutefois la cheffe du restaurant La Scène, à Paris.