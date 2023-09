VIDÉO - Déstockage : Stokomani, les secrets d'un tueur de prix

Aujourd'hui, pour se démarquer de ses concurrents comme Action, Noz ou encore Gifi, l'enseigne affiche une promesse : des invendus de grandes marques, jusqu'à -70% et des articles discounts annoncés 30% moins chers. Pour cela, les représentants de Stokomani se livrent à une bataille acharnée pour faire baisser les prix d'achat des produits. D'autant que le déstockeur peut acheter en toute saison et en très grande quantité, grâce à d'immenses entrepôts de 130.000 mètres carrés, où il peut conserver la marchandise durant des mois.

Et pour faire encore plus d'économies, Stokomani délègue la préparation des articles pour leur mise en rayon à un prestataire particulier : ce sont des détenus qui sont chargés d'étiqueter et d'organiser les produits de l'enseigne. Ces personnes en détention sont payées par l'administration pénitentiaire, en dessous du smic, quatre euros net de l'heure, ce qui permet à l'entreprise d'économiser 10% sur les coûts de préparation. De quoi proposer des prix toujours plus bas pour les consommateurs. Aujourd'hui, Stokomani réalise 800 millions d'euros de chiffre d'affaires. L'enseigne espère bien atteindre le milliard d'ici 2027. Retrouvez l'enquête complète de Sept à Huit dans la vidéo en tête de cet article.