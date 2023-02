VIDÉO - Prix essorés : les recettes de l'électroménager discount

Avec 90 magasins en France, Électro Dépôt est LE discounter de l'électroménager. Son concept est celui du "cash and carry" américain, littéralement payer en espèces et transporter. Un entrepôt transformé en magasin, des vendeurs qui jouent les magasiniers et des marques maison à prix cassés : créée en 2004, l'enseigne low-cost a réussi à s'imposer dans ce secteur ultra concurrentiel. Quand Darty parie sur le service, ou Boulanger sur le choix, ce discounter mise sur les prix en économisant à tous les niveaux, comme le montre le reportage de "Sept à Huit" à regarder en tête de cet article.