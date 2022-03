VIDÉO "SEPT A HUIT" - Quand des influenceurs mangent des tacos de... 2,5 kg

Le côté hypercalorique et transgressif est ainsi devenu l'un des meilleurs arguments marketing auprès des jeunes. Et pour encore mieux appâter la clientèle, des influenceurs ont été mis à contribution. Illustration à Lyon où quatre d'entre eux, qui cumulent plus d'un demi million d'abonnés, ont été invités à ingurgiter en une heure 2,5 kilos de nourriture roulés dans quatre galettes de blé avec quatre viandes différentes, plusieurs poignées de frites et de la sauce à gogo. Ces influenceurs font ce défi gratuitement, seul leur sandwich est offert. On pourrait alors se demander quel est l'intérêt d'un tel challenge ? Gagner quelques followers de plus ? "C'est me dire qu’une fois dans ma vie, j'ai mangé un truc de 2,5 kilos. D'être un peu dans la peau des Américains. Aux États-Unis, ils font toujours des concours, voilà, je trouve ça cool", répond l'un d'eux.

Au-delà du jeu, c'est surtout un gros coup de pub pour l'enseigne. Lara, la responsable marketing, n'a de cesse de filmer en continu avec son téléphone les influenceurs. "Je fais un live sur Instagram", dit-elle. Le but, donner envie aux abonnés de participer à leur tour ou tout simplement de consommer un tacos dans sa version standard. Mais une demi-heure plus tard, les quatre Lyonnais sont à deux doigts d'abandonner. "C'est de la souffrance gratuitement", souffle l'un d'entre eux, quand les autres admettent ne plus en pouvoir. Même si aucun des influenceurs n'a terminé son tacos, toutes les vidéos postés ce jour-là auraient été vues par plus de 100.000 personnes sur les réseaux sociaux.