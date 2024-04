VIDÉO - À faire soi-même : connaissez-vous le "tufting", la tapisserie au pistolet ?

Le "tufting" est une technique de fabrication de tapis. Un art qui se pratique avec un bon matériel, à la portée de toutes les imaginations. Le résultat est bluffant, a constaté le 20H de TF1.

Si vous ne connaissez pas le bruit caractéristique que l'on entend dans le reportage ci-dessus, c’est que vous n'avez jamais fait de "tufting". Cette pratique, que l'on appelle aussi "tuftage" ou "touffetage" en français, consiste à confectionner des tapis, avec un outil indispensable : un pistolet à aiguille, sur lequel il faut d’abord enfiler la laine. Émilie Dorsainvil, tufteuse, explique devant la caméra de TF1 qu’il faut le planter légèrement sur la toile. Pour le tapis qu'elle nous montre, il faut compter une trentaine de pelotes de laine et près de 50 heures de travail. Mais pour admirer le résultat, il faut retourner la toile.

Matériel nécessaire

Confectionner soi-même ses tapis nécessite avant tout du matériel. Le pistolet bien sûr, mais aussi des toiles, des dizaines d'ustensiles, et bien entendu des pelotes de laine. Au total, Émilie a investi plus de 2000 euros dans ses équipements.

Les passionnés de tufting sont de plus en plus nombreux en France. Sur les réseaux sociaux, des centaines de milliers d'anonymes partagent leurs créations, et certains en ont même fait leur métier. Dans l'appartement de Clotilde Puy, artiste textile, on aperçoit du sol au plafond, des dizaines de canevas, de toutes les couleurs.

La suite du reportage du 20H sur le tufting dans la vidéo en tête de cet article.