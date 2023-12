VIDÉO - Achats en ligne : des cabines d'essayage installées... dans des bureaux de Poste

Dans huit bureaux de poste de France, on trouve désormais une cabine d'essayage. Objectif : essayer directement sur place les vêtements que l'on vient de recevoir par colis. Jugée pratique par les consommateurs interrogés par TF1, l'expérimentation ne réjouit pas les commerçants.

Du temps de gagné et des trajets économisés. C'est l'esprit d'une initiative de La Poste qui, dans le cadre d'un plan de rénovation national, a installé un dispositif de cabines d'essayage dans certains de ses bureaux. S'il en existe huit pour l'heure, ce chiffre pourrait être multiplié par dix si l'expérience se révèle concluante.

Le procédé est simple et gratuit. Lorsqu'un usager réceptionne un article textile, comme une robe ou encore une paire de chaussures achetées en ligne, il a désormais la possibilité de l'essayer sur place pour le cas échéant le renvoyer dans la foulée.

Un coup de pouce pour la planète ?

"C'est une cabine qui, à l'intérieur, a une vision à 360 degrés. Vous avez un siège et une tablette qui permet de déposer vos effets personnels, une barre de sécurité pour les personnes invalides notamment", explique dans le reportage en tête de cet article Fadela Semlali, responsable du bureau de poste de l’École militaire de Paris (7e), doté d'une cabine depuis deux mois. "Et surtout, le client est satisfait", se réjouit-elle.

À titre de repère, 20 à 30% des achats sur Internet sont retournés par les clients. Ce sont donc autant de trajets entre domicile et bureau de Poste qui seront dans l'absolu évités, selon l'entreprise qui met en avant dans sa communication l'initiative écologique.

Si les consommateurs semblent adhérer au dispositif, ce dernier fait en revanche tiquer les commerçants de proximité, qui craignent qu'il contribue à tuer peu à peu leur métier.

"Les commerçants indépendants assurent la vitalité des centres-villes, si on veut qu'il n'y ait plus de commerces dans les centres-villes, eh bien on continue dans cette direction", explique à TF1 Pierre Talamon, commerçant et membre de la Fédération de l'habillement.