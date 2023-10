VIDÉO - Lait : pourquoi la France pourrait bientôt devoir recourir aux importations

Yaourt, crème, lait, fromage... Pour les Français, pas question de se passer des produits laitiers, réputés pour leur teneur en calcium et contenant des protéines de bonne qualité, qui, miracle, ne se heurtent pas au mur de l'inflation. "On ne sacrifie pas ça, on prend moins de viande, mais pas moins de yaourts", témoigne dans le reportage de TF1 ci-dessus une femme dans un supermarché. Les chiffres du ministère de l’Agriculture parlent d'eux-mêmes : les Français ont consommé au total 8 millions de tonnes de produits laitiers en 2020, soit 53 kg de lait, 26 kg de fromage et 8 kg de beurre par an et par habitant. La France reste, pour l'heure, le deuxième producteur de lait de l'UE. Mais pour combien de temps ? La demande des consommateurs est forte, mais la production de lait, elle, baisse.

Si la filière laitière exporte 40 % de son lait, le taux d’autosuffisance de l’Hexagone en lait s’amenuise en réalité à mesure que la production se réduit. Et si rien ne change, notre beau pays aux 1500 fromages ne sera bientôt plus capable de couvrir ses besoins. Derrière ces enjeux d'offre et de demande qui se collapsent se dessine, en réalité, un monde de l'élevage en crise, inquiet devant le recul net de la production française de lait. L'écosystème (coopératives, équipementiers, fabricants d'aliments pour animaux, conseillers techniques...) a un terme jargonneux pour qualifier sa crise existentielle : "décapitalisation", autrement dit la baisse du nombre de têtes. La contraction du cheptel atteint des niveaux tels que la production recule, notamment au niveau de la collecte de lait (en baisse de 4,7% début 2023 par rapport à la moyenne quinquennale).