Le recours à une boîte à clés peut être pratique, en particulier pour les propriétaires qui louent leur logement. Mais 60 millions de consommateurs met en garde sur les risques encourus, notamment en termes d'assurance. TF1 fait le point.

Quand il s'agit de quitter son logement, à chacun à sa méthode pour les clés. "On ne les confie jamais, on les emporte avec nous", explique une passante dans le reportage de TF1 ci-dessus, quand une autre dit les dissimuler "sous le paillasson, sur la fenêtre ou sous un pot de fleurs".

Camille a, quant à elle, opté pour une autre solution. La jeune femme, qui gère une dizaine d'appartements en location à La Ciotat (Bouches-du-Rhône), ne jure plus que par les boîtes à clés. "Vous composez tout simplement le code, il y a ne petite molette que vous tournez et à l'intérieur, on retrouve les clés, tout simplement", explique-t-elle tout en faisant la démonstration du mécanisme. Ces boîtiers, qui coûtent entre 10 et 100 euros l'unité, sont d'après elle parfaitement sécurisés. "On a la possibilité de changer le code régulièrement. En dix ans, je n'ai jamais eu de problème", se réjouit-elle.

Le manque de transparence des assureurs épinglé

Le magazine 60 millions de consommateurs alerte pourtant sur la fiabilité de ces systèmes de plus en plus plébiscités, auxquels les municipalités mènent la guerre. Sur Internet, de plus en plus de tutoriels vidéo expliquent par exemple comment crocheter facilement ces boîtiers. Et en cas de sinistre, leur utilisation pose un problème encore plus important. Les assurances peuvent refuser de couvrir les cambriolages commis après le vol d'un trousseau de clés déposé dans ce genre de dispositif.

Selon les auteurs de l'enquête, les assureurs manquent de transparence sur les contrats. "Quand on les parcourt, on n'a pas toujours la réponse sur ce point", déplore Adrian de San Isidoro, journaliste pour 60 millions de consommateurs, interrogé dans notre reportage. "Il faut parfois appeler l'assureur pour connaître, au cas par cas, sa politique", poursuit-il.

Il existe cependant des manières de se prémunir. "Il est possible de monter en gamme pour avoir un contrat qui prenne en charge le vol sans effraction. Il est également possible de bien vérifier dans les conditions de son contrat s'il est déjà mentionné la prise en charge de vol lorsque les clés sont situées dans un boîtier à l'extérieur du logement", indique Stéphanie Duraffourd, experte en assurances.