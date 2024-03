Alimentation : pourquoi il n'y a (quasi) plus aucune nouveauté dans les rayons des supermarchés

Vous l'avez peut-être constaté : il y a de moins en moins de nouveautés dans les produits alimentaires vendus en supermarché. L'an dernier, la part des innovations dans ces rayons était inférieure à 1%. TF1 vous explique.

Que ce soit pour les laitages, les sodas ou encore les biscuits apéritifs, impossible de trouver des nouveautés dans les rayons des supermarchés. Depuis des mois, ce sont toujours les mêmes références, et certains d'entre vous l'ont remarqué : "C'est souvent les mêmes produits", affirme une mère de famille dans le reportage de TF1 ci-dessus, réalisé à Marseille (Bouches-du-Rhône). Tandis qu'une retraitée l'assure : "C'est un peu compliqué de trouver une plus grande variété de produits végétaux".

Trop de contraintes règlementaires

Selon une étude Circana, la part des innovations sur les produits de grande consommation était de 2,2% en 2017. Et elle n'a cessé de baisser depuis, pour arriver à... 0,6% en 2023, soit trois fois moins qu'il y a sept ans. Une explication : face à l'inflation, les marques renoncent à investir dans des innovations, car c'est trop risqué de proposer aux consommateurs des produits plus chers. Et aujourd'hui, les industriels savent bien que les clients ne cherchent pas la nouveauté, mais des prix attractifs. "Je regarde beaucoup moins la qualité. On regarde les prix et on va vers le premier prix en fait", confirme un père de famille face à notre caméra. Une jeune femme tranche : "Moi, prendre les références de base ou de marques distributeurs, ça me va très bien. Donc, l'innovation, ce n'est pas vraiment ce que je cherche".

Autre obstacle aux nouveautés, il y a trop de contraintes règlementaires, selon un industriel agroalimentaire français qui souhaite rester anonyme : "La multitude de normes pour la santé, l'environnement et toutes les réglementations européennes compliquent considérablement le développement des innovations et leur mise sur le marché", dit-il auprès de TF1.

Et pour Olivier Dauvers, expert de la grande distribution et de la consommation, cette situation risque de durer. "Les industriels ne veulent pas prendre de risques, donc ils ne vont pas innover tout de suite. Les distributeurs ne sont pas prêts à ouvrir leurs rayons, donc il faut s'attendre à ce qu'il y ait moins d'innovations dans les années qui viennent", analyse-t-il.

Mais moins d'offres dans les rayons, c'est aussi courir le risque pour les industriels, comme pour les distributeurs, de voir les ventes baisser.