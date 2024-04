Aliments pré-emballés : quel recours si vous constatez que le poids est mensonger ?

Le grammage affiché sur vos paquets de farine ou de sucre n'est pas toujours fidèle à la réalité. En avez vraiment pour votre argent ? Le JT de TF1 se penche sur cette question de poids et sur les recours qui peuvent être engagés.

Au moment de faire vos courses, vous regardez bien sûr le prix, parfois le poids, mais êtes-vous sûr d'avoir autant de farine qu'affiché sur le paquet ? Le JT de TF1 pose la question aux clients d'un supermarché dans le reportage ci-dessus. "Malheureusement, je n'ai pas une balance dans la tête, mais a priori, je pense qu'il s'agit d'un kilo de farine", rétorque une jeune femme dans le reportage ci-dessus. "Je ne me pose pas la question, mais peut-être qu'il faudrait", renchérit une retraitée. Tandis qu'une mère de famille assure faire "confiance aux marques qui indiquent le poids".

Pour les produits d'un kilo, les fabricants ont une marge de 15 grammes. Laura Hendrikx, journaliste à 60 millions de consommateurs

Difficile en effet de jauger en rayons. Pour autant, en pleine période d'inflation, beaucoup craignent de se faire avoir et de payer pour rien. Alors, Josiane et Guy ont leur astuce. "On a une petite balance à la maison et on contrôle de temps en temps", confie la retraitée. Et ils ne sont pas les seuls à se méfier. La preuve sur les réseaux sociaux, des milliers de personnes suivent les vidéos du compte @mr.grammage. Il vérifie le poids des aliments préemballés, parfois inférieurs à ce que promet l'étiquette. On peut par exemple y constater qu'un paquet de pâtes pèse huit grammes de moins.

Cette différence est-elle légale ? Oui, dans une certaine limite. "Pour les produits d'un kilo, les fabricants ont une marge de 15 grammes. Donc, on peut quand même avoir des petites variations. Après, il arrive qu'il y ait aussi des erreurs au moment du remplissage", explique Laura Hendrikx, journaliste à 60 millions de consommateurs. Notre équipe a voulu vérifier en pesant une dizaine de produits de grandes marques ou de distributeurs. Et bonne surprise, la grande majorité pèse autant que le poids affiché sur l'emballage. Et parfois même, quelques grammes de plus : jusqu'à 85 grammes bonus pour des cuisses de poulet.

Mais si vous constatez des erreurs en votre défaveur, les associations de consommateurs vous recommandent d'envoyer des photos du paquet, de ce qu'affiche votre balance et du ticket de caisse au site "signal conso". Vous pouvez également contacter directement l'industriel, il fera certainement un geste commercial. Dans sa chronique "Le 13H à vos côtés", le journaliste de TF1 Thierry Coiffier ajoutait l'an dernier que "vous pouvez aussi en informer le supermarché dans lequel vous avez acheté le produit, mais également la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Elle peut, expliquait-il, en cas d’erreurs répétées, décider de lancer une enquête".