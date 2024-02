VIDÉO - Anti-gaspi : de plus en plus de grandes enseignes proposent des services de réparation

En septembre 2023, une étude Ipsos pour eBay révélait que la moitié des ménages avaient déjà réparé eux-mêmes des objets ou des appareils. Une tendance qui se développe pour des raisons économiques, mais aussi écologiques, et qui n'échappe pas aux grandes enseignes, de plus en plus nombreuses à proposer des services de réparation. Regardez ce reportage du 20H de TF1.

Ils gagnent du terrain dans vos magasins, juste derrière les caisses : les points de service après-vente. "Les clients nous ont déposé ces produits-là aujourd'hui", lance un représentant de Leclerc interrogé dans le reportage de TF1 ci-dessus Dans le magasin, le service cartonne : 1500 clients y ont fait réparer un appareil défectueux en 2023 selon l'enseigne. "Si je peux faire réparer, je fais réparer", abonde une cliente sur place.

Pour ceux qui souhaitent entreprendre les réparations eux-mêmes, ce géant de la grande distribution a pensé à tout. Des pièces détachées sont directement proposées aux clients sur internet. "Vous commandez la pièce, et vous pouvez même réparer avec les tutos", détaille Franck Bouaziz, directeur général du magasin Leclerc de Vitry-sur-Seine.

28 millions d'appareils électroménagers tombent en panne chaque année

Chaque année, sur les 204 millions d'appareils électroménagers qui existent en France, 28 millions tombent en panne, d'après une étude publiée en septembre 2022 par le spécialiste de la réparation Murfy. De plus en plus d'enseignes y voient alors un marché très lucratif.

Aïcha, dont le frigidaire ne fonctionne plus convenablement, a contacté un technicien d'une grande marque spécialisée. Mais la réparation est gratuite, cette mère de famille ayant contracté un abonnement de vingt euros par mois en cas de problème technique sur ses appareils. "On ne sait jamais. Si un jour, je n'ai pas de sous pour acheter un frigo ou une machine à lever... Il vaut mieux que j'achète vingt euros par mois et après, je suis tranquille", explique-t-elle à nos équipes.

Cela vaut aussi parfois pour les appareils hors garantie. Mais alors, quel est l'avantage pour les enseignes ? "Pouvoir garantir la réparation, la disponibilité des pièces, la disponibilité des réparateurs pendant une si logue période, c'est aussi une marque de confiance, et ça permet aux gens de se faire plus plaisir en achetant des appareils plus évolués", explique Régis Koenig, directeur réparation et durabilité chez Fnac Darty.

Mondial Tissus souhaite quant à lui attirer de nouveaux clients dans un magasin de tissus en vrac. "On arrive à l'espace atelier où on répare des vêtements pour des clients", annonce Marine Nagel Lacroix, directrice marketing et communication de l'entreprise. Le petit espace se situe au cœur des rayons. Il faut notamment compter six à dix euros pour une couture défaite, ou encore huit à dix-sept euros pour un changement de fermeture Éclair.

"C'est également un espace où on peut apprendre à coudre avec d'autres personnes. C'est un atelier qu'on peut utiliser en libre-service en louant la machine à l'heure", ajoute la responsable. Avec une dizaine de réparations chaque semaine, Mondial Tissus envisage d'élargir ce service à l'ensemble de ses magasins.