VIDÉO - Anti-gaspi et moins cher : ces enseignes qui se spécialisent dans les produits hors normes

Chaque année dans le monde, un milliard de repas finiraient à la poubelle, selon les chiffres de l'ONU. En France, une chaîne de magasins anti-gaspi récupère tous les produits qui n'intéressent pas la grande distribution. Une solution qui est aussi économique pour les clients, a constaté le 20H de TF1.

Quand elle vient faire ses courses ici, Sylvie sait que ce n'est pas un magasin comme les autres. Dans sa cagette, on trouve plusieurs produits dont la date de consommation sera bientôt dépassée. "L'idée, c'est de ne pas gaspiller, c'est quelque chose qui est important pour moi", explique-t-elle dans le reportage du 20H en tête de cet article.

C'est le concept de cette chaîne de magasins : proposer des articles que la grande distribution ne veut plus ou ne peut pas vendre, comme des produits qui ne respectent pas certaines normes. Pour éviter de les jeter, le patron de l'enseigne "Nous anti-gaspi" a dû trouver des solutions. Par exemple avec ce fromage bien connu des consommateurs français. "Il a perdu son appellation d'origine camembert, parce qu'il ne respecte pas tout à fait le cahier des charges", raconte Vincent Justin au micro de TF1, "du coup on le ré-emballe sous notre marque, et ça permet de revaloriser ces produits, qui au goût sont exactement les mêmes".

Formes atypiques

Une astuce qui permet de faire baisser les prix, et c'est aussi cela qui attire les clients. Certains articles sont vendus jusqu'à 50% moins cher que dans la grande distribution. Pour les légumes, Vincent Justin arrive à proposer des prix bas en choisissant les produits à la forme atypique. Le jour de notre tournage, il embarque 19 tonnes de pomme de terre Maïwenn qui ont une petite particularité : elles sont un peu "trop grosses", et les hypermarchés classiques n'en veulent pas. En échange d'une réduction, Vincent peut aider son fournisseur à écouler ces gros calibres.

Pour réduire encore plus le prix d'achat, les économies se font aussi sur l'emballage. En utilisant une maille filet, l'économie est de 75%, comparée au coût d'un sachet papier. Chaque mois, les 26 magasins de l'enseigne permettent de sauver 35 tonnes de denrées alimentaires et de produits d'hygiène.