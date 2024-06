Le premier magasin français de l'enseigne de discount Atacadão a ouvert ses portes ce jeudi matin à Aulnay-sous-Bois. Son principe : plus vous achetez en gros, moins c'est cher. Une équipe de TF1 s'est rendue dans ses rayons.

Ils sont venus dès sept heures, ce jeudi matin, attirés par ce nouveau nom : Atacadão ("achat en gros", en portugais), une enseigne brésilienne de hard-discount développée par le groupe Carrefour. Comme on peut le voir dans la vidéo de TF1 ci-dessus, à l'intérieur, ce n'est pas vraiment le confort d'un magasin. Cela emprunte plutôt les codes d'un entrepôt, avec de larges allées et des marchandises du sol au plafond, parfois encore emballées. Mais la promesse est alléchante, avec des produits en moyenne 15% moins chers que dans une enseigne classique.

Pour le vérifier, le JT de TF1 a comparé les prix de deux produits avec ceux d'un hypermarché lambda. Pour un soda, le discounter est moins cher de quatre centimes, passant de 1,50 euro à 1,46 euro. En revanche, pour un paquet de chips, c'est le même prix dans les deux enseignes, soit 0,99 euro. On est donc bien loin des 15% d'économies annoncées. Car pour vraiment faire baisser la facture, il faut acheter en très gros volume. L'huile en bidon de cinq litres, le riz en sac de 20 kilos. On trouve en effet ici chaque produit en version XXL. "Si on a une famille nombreuse, c'est plus avantageux que dans les autres centres commerciaux normaux", souligne un jeune homme.

TF1

Cette enseigne espère bien se faire une place dans la course aux prix bas de la grande distribution. Comment ? D'abord en limitant le nombre de références. Ici, pas de rayons permanents pour le textile, les jouets ou l'électro-ménager par exemple. "Dès qu'il y a un produit de qualité à un bon prix, on l'achète. Ça peut être un camion, ça peut être une palette. Et vous aurez une autre opportunité, un aspirateur, une centrale vapeur", explique Noël Prioux, directeur exécutif, chargé du développement.

Autre astuce pour tirer les prix vers le bas, se passer au maximum de la logistique. "L'eau minérale est typiquement le produit qui vient directement de l'industriel sans passer par les entrepôts, livré directement en magasin. Donc, c'est des économies de transport qu'on met dans le prix", poursuit le directeur.

Ce magasin est un test auprès de la clientèle française, de plus en plus à la recherche de bonnes affaires. En cas de succès, l'enseigne pourrait, comme ses concurrents directs, se développer dans le reste de la France.