"C'est caché" : de nouveaux antivols dans les supermarchés pour les produits les plus ciblés

Autres produits ciblés, participant à cette nouvelle tendance : la nourriture, et plus particulièrement la viande et le poisson. Ceux qui coûtent le plus cher au consommateur, et à la grande surface. "Gentiment, on a collé une étiquette à l’intérieur des emballages en papier autour du foie gras. C’est caché, donc les gens ne le voient pas forcément, appuie Yann Lancelot. On le fait parce que, régulièrement, dans nos états des stocks, on constate que ça disparaît."