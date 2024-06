De plus en plus de Français ouvrent leur jardin à des inconnus pour louer une place de parking ou une borne de recharge électrique. Deux particuliers qui ont fait ce choix témoignent, chiffres à l'appui, auprès de TF1.

"Aujourd'hui, on s'aperçoit que les bornes qui sont mises à disposition, il n'y en a pas tant que ça, ou des fois, il y en a qui sont en panne." Face à ce constat, depuis un mois, Cathy Andrieu partage sa borne électrique de rechargement avec d'autres automobilistes. Ce jour-là, c'est Jordan qui vient brancher sa voiture, impossible de le faire chez lui. Pour frapper à la bonne porte, il utilise une application permettant de trouver les bornes des particuliers à proximité. "Sur le réseau publique en général, c'est en moyenne plutôt 10 euros, et à la charge à domicile, environ 4-5 euros, souligne-t-il. Ça revient souvent moins cher quand même que les bornes publiques. C'est un peu comme Blablacar et le covoiturage, ça arrange tout le monde".

De son côté, Cathy, qui habite Montoir-de-Bretagne, en Loire-Atlantique, revend son électricité quasiment deux fois plus chère qu'elle ne la paie. "Si en moyenne, j'ai trois personnes qui viennent charger dans la semaine, on va compter ça sur un mois, ça fait à peu près un gain de 100 euros, confie-t-elle. Quand on voit le prix de l'électricité, ça permet de déduire ça de sa facture".

Notre reportage se poursuit à quelques dizaines de kilomètres de là, à Pont-Saint-Martin, tout près de Nantes. Dans le jardin de Bertrand Douaud, c'est un grand espace pour le stationnement qui est partagé. Il faut dire qu'il habite à cinq minutes de l'aéroport, et à cinq euros la nuit par voiture, lui aussi est gagnant. Cela lui rapporte "150 euros par mois", calcule-t-il. "Quand on part en vacances, ça fait ne petite enveloppe en plus pour aller faire des sorties. Mais ce n'est pas non plus une rentabilité exceptionnelle".

La famille qui se présente aujourd'hui dans son jardin part onze jours en Martinique. En plus d'être rassurée de laisser ici sa voiture, le stationnement est pour elle bien moins cher qu'à l'aéroport. Le père de famille estime qu'il en aurait eu pour environ "130 euros" dans le grand parking, contre "80 euros" dans celui de Bertrand. Et pour ce prix, l'hôte les dépose et va les chercher lui-même au terminal de l'aéroport.