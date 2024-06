Y a-t-il une fatalité à voir disparaître les marques de vêtements et de chaussures ? Camaïeu, Kookaï, André... L'hécatombe des derniers mois n'incite pas à l'optimisme, mais d'autres enseignes font mieux que résister. TF1 se penche sur les exemples de Promod et Kiabi.

Elle a gardé ses prix attractifs. Et depuis deux ans, l'enseigne de prêt-à-porter Promod propose aussi un accueil personnalisé haut de gamme pour ses clientes. "On est marquées par l'accueil, donc forcément, on a tendance à revenir plus souvent. Au moins, ça se démarque", dit l'une d'elles dans le reportage de TF1 ci-dessus. Pour simplifier les achats en magasin, les nouveaux avantages ont été étendus jusqu'aux cabines d'essayage. "On essaie de proposer plein de services, de rendre le shopping agréable pour la cliente, explique la directrice de ce magasin parisien. Là, c'est calme, donc on peut se permettre de préparer leur cabine pour qu'elles arrivent au moment de l'essayage et que tout soit prêt".

L'entreprise familiale, créée en 1975, propose aussi de nouvelles tailles : du 36-44, elle est passée au 34-48, avec à la clé plus 15% de chiffre d'affaires. Un renouveau remarqué par les clientes. "Je trouve que les couleurs et les formes sont plus modernes", réagit l'une d'elles. "Ce n'est pas très cher, c'est complètement accessible, et ça reste jeune, dans l'air du temps, ils savent quand même se renouveler au niveau des collections", souligne une autre.

En difficulté avant la crise du Covid, Promod a été obligée de supprimer des boutiques. De 1000 magasins dans 55 pays, l'enseigne est passée à 398 dans cinq pays seulement. Le nombre de références a aussi diminué, moins 10% ces dernières années. Ce qui permet une meilleure exposition des vêtements. "On fait attention à ce qu'il n'y ait pas trop de produits sur chaque portant, que ce soit vraiment agréable. On est passé aussi de cintres en plastique aux cintres en bois, pour marquer notre engagement durable", fait valoir le président de Promod, Julien Pollet. L'année dernière, le chiffre d'affaires a augmenté. La marque se projette à nouveau et va même ouvrir deux magasins au Moyen-Orient.

Des petits prix pour toute la famille

Kiabi, autre enseigne très connue, essaie elle aussi de se renouveler. Elle mise sur des petits prix pour toute la famille. Sa stratégie est d'attirer les clients adultes grâce aux plus petits. "Ici, on est dans le rayon enfants, montre à notre équipe un responsable de ce magasin des Yvelines. C'est un rayon très important pour nous puisque notre cible principale est la mère de famille qui vient habiller ses enfants, garçons ou filles".

Un choix payant : l'entreprise a réalisé plus de 30% de chiffre d'affaires en quatre ans. Dans le magasin, beaucoup de parents sont séduits par cette offre diversifiée. "Le rapport qualité-prix est bon, on sait ce qu'on achète, si on a un problème, on peut échanger facilement", apprécie un père de famille. Une enseigne française qui fait figure d'exception : elle comptabilise 64 ouvertures en 2023 et plus de 600 magasins dans le monde.