Bonne nouvelle si vous n'avez encore rien réservé pour vos vacances d'été. Des billets d'avion au camping, les promotions battent leur plein pour cet été, avec des prix parfois jusqu'à -79%. Le JT de TF1 se penche sur les dessous de cette grande braderie.

En ce mois de juin, dans le camping breton de Milizac-Guipronvel (Finistère), c'est l'heure des promotions. "On fait une remise de 50% sur les mobil-homes pour le week-end prochain, et également une remise de 30% sur des semaines sur l'été", lance Nadine Bonnefoy, la co-gérante, dans le reportage de TF1 ci-dessus.

Serait-elle tombée sur la tête ? Habituellement, en haute saison, c'est 1000 euros la semaine. Sauf que cette année, les clients tardent à réserver. Sur les 50 mobil-homes que comprend ce camping quatre étoiles, seuls 25 sont occupés cet été, soit dix de moins que l'an dernier à la même date. Alors, avec moins 30% cet été, la responsable espère attirer les vacanciers.

On voit qu'il y a une attente de dernière minute, selon le temps, selon l'actualité également. Mélanie Lemarchand, responsable de Lidl Voyages

Et des promotions, il n'en a pas que dans ce camping. C'est la grande braderie aussi sur Internet. On y trouve des séjours à -30, -60, voire -79% pour un voyage mi-juillet en Corse. Illustration dans l'agence de voyage en ligne de l'enseigne discount Lidl Voyages. Cette année, les réservations se font attendre. "L'année dernière, on était plutôt sur des clients qui anticipaient, qui réservaient vraiment en amont leurs vacances. Cette année, on voit qu'il y a une attente de dernière minute, selon le temps, selon l'actualité également", explique la responsable Mélanie Lemarchand.

Une incertitude notamment liée aux Jeux olympiques et à la forte affluence attendue dans les aéroports. Et puis, les séjours coûtent de plus en plus cher avec des prix en hausse de 20% depuis 2019. Un constat qui rebute certains consommateurs : "Pour un foyer de quatre personnes, c'est vraiment un budget qui prend de plus en plus d'importance", reconnait l'un d'eux. "On est toujours à l'affût de bonnes affaires. Si on peut faire quelques économies pour les vacances", renchérit un autre.

Si vous êtes toujours en recherche, c'est le bon moment pour réserver, comme le souligne René-Marc Chikli, président du Syndicat des Entreprises du Tour Opérating (SETO) : "Si on attend encore, on risque de perdre un petit peu en qualité. Parce qu'aujourd'hui, il y a des belles promotions haute saison sur des produits de qualité", assure-t-il.

Et les agences s'adaptent même aux élections avec des séjours bradés non plus du samedi au samedi, mais du dimanche au samedi, pour vous laisser le temps d'aller voter.