Carburants : pourquoi un tel écart de prix entre le diesel et le sans-plomb ?

Il y a moins de trois mois, les prix du sans-plomb 95 et du gazole étaient pratiquement identiques au centime près. Depuis, l'écart ne sert de se creuser. TF1 vous explique.

À la pompe à essence, il y a ceux qui roulent au diesel. Et ils sont tout sourire face aux prix affichés : "On est content", "C'est toujours une bonne nouvelle", affirment deux clients d'une station-service dans le reportage de TF1 ci-dessus. De l'autre côté, les personnes qui roulent au sans-plomb et qui sont beaucoup moins enthousiastes : "C'est cher", Je n'ai jamais payé autant"... Un constat qu'il est possible de remarquer depuis plusieurs semaines déjà, puisque l'écart entre le prix de l'essence et du gazole s'est creusé. Un écart de presque 20 centimes par litre dans certaines stations.

Une hausse qui ne fait pas les affaires de Jérôme, qui a récemment changé de voiture en passant d'un diesel à une essence : "Entre la consommation qui est plus importante de l'essence et aujourd'hui, l'écart au litre, je vais presque en arriver à regretter mon gazole", confie-t-il à l'équipe de tournage de TF1. Pour son réservoir de 40 litres, Jérôme paie neuf euros de plus que s'il roulait au diesel. "Il faut mettre 80 euros pour faire le plein de la voiture. C'est un budget", constate un autre propriétaire d'une voiture roulant au sans-plomb.

Un prix qui était similaire en février

Pourtant, à la mi-février 2024, les prix du sans-plomb et du gazole étaient les mêmes, soit 1,83 euro du litre. Mais la tendance s'est inversée. Le prix du diesel a baissé, alors que celui de l'essence s'est envolé. L'écart entre les deux aujourd'hui est de quinze centimes en moyenne, selon le Ministère de la Transition Écologique.

Si le prix du diesel baisse, c'est surtout parce qu'il était anormalement haut. Alors qu'il est utilisé pour le chauffage au fioul, la demande était plus forte l'hiver.

Et si le sans-plomb est actuellement plus cher à la pompe, c'est en partie à cause des États-Unis. "Aux États-Unis, quasiment tout le parc automobile tourne au sans-plomb, et quand les automobilistes américains décident de partir en week-end, sur un marché mondialisé du pétrole, cela amène des pics de prix sur le sans-plomb", explique Salomée Ruel, professeure de management logistique à Excelia Business School.

Une situation qui ne devrait pas aller en s'arrangeant. De plus en plus d'automobilistes se tournent vers des véhicules essence. Mécaniquement, les tarifs vont donc grimper, alors qu'en 2023, seuls 10% des voitures neuves vendues roulaient au diesel.