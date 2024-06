Rouler avec des pneumatiques en mauvais augmente le risque d'accident, mais aussi la consommation de carburant. Avant de prendre la route des vacances, pensez à vérifier la pression et l'usure. Voici tout ce qu'il faut savoir.

Sous gonflés, ou trop usés, les Français ne prennent pas suffisamment soin de leurs pneumatiques. Selon une enquête du magazine Auto-Plus publiée en 2019, plus d’un automobiliste sur deux (54%) roule avec des pneus en mauvais état. "Je ne vérifie pas souvent", reconnaît une femme dans le reportage de TF1 à voir ci-dessus. "Généralement, une fois par an, avant de partir en vacances", explique un automobiliste.

Des pneus en mauvais état, c'est évidemment moins d'adhérence et plus de distance nécessaire pour freiner. Par ailleurs, votre voiture aura besoin de plus d'énergie pour mettre les roues en mouvement, et elle va donc consommer peu plus de carburant, de l’ordre de 0,3 litre au 100 kilomètres. Cela peut sembler peu, mais en roulant 20.000 kilomètres par an, le surcoût est d’environ 120 euros.

En général, on préconise de changer lorsque le pneu a entre 5 et 7 ans, parce que la gomme va commencer à se désagréger. Un garagiste

Pour rouler en sécurité, sans perdre de l’argent, il est conseillé de vérifier régulièrement la pression de ses pneus. Idéalement, une fois par mois. Mais encore faut-il connaître la pression minimale et maximale. "Le premier endroit [où regarder], c’est la portière [avant]. Chez certains constructeurs, c’est dans la trappe à essence. Sinon, c’est écrit dans le carnet d’entretien", détaille, au micro de TF1, Sonia Boufafa-Sorrant, gérante du garage "Jumbo Pneus" à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme).

Concernant l’usure, même si la durée de vie d’un pneu est comprise entre 20.000 et 90.000 km, il est conseillé de vérifier leur état tous les ans auprès d’un professionnel après 5 ans d’utilisation. Au-delà de 10 ans, quand bien même les pneus sont en bon état, vous devez les changer. Et c’est également valable pour la roue de secours. "En général, on préconise de changer lorsque le pneu a entre 5 et 7 ans, parce que la gomme va commencer à se désagréger", indique un garagiste face à notre caméra.

Pour connaître la date de fabrication de vos pneumatiques, il suffit de regarder sur le côté. Chaque pneu possède un numéro d'identification imprimé sur son flanc. Ce code est composé de chiffres et de lettres. Ici, ce sont uniquement les quatre derniers numéros qui nous intéressent : les deux premiers donnent la semaine et les deux derniers l’année. Par exemple, si vous avez l’inscription "1623", cela veut dire que votre pneu a été fabriqué la 16ᵉ semaine de l’année 2023. Pensez à vérifier avant de prendre la route des vacances !