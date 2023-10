Acheter un livre sur internet va vous coûter plus cher dès ce samedi

"J'ai besoin d'aller dans les rayons !", s'exclame une cliente, une pile de livres entre les mains, dans le reportage de TF1 en tête de cet article. "En librairie, on va tomber sur des livres qu'on ne s'attendait pas à croiser, ce qu'un algorithme ne proposera jamais", fait de son côté valoir Éric Schultz, responsable de cette librairie de Strasbourg (Bas-Rhin). Pourtant, aujourd'hui, les lecteurs achètent de plus en plus en ligne. Et pour cause : les frais de livraison sur internet ne coûtent pratiquement rien.

Protéger les librairies de ce samedi 7 octobre, les frais de livraisons lors d’un achat de livres neufs sur Internet vont augmenter. Les vendeurs devront appliquer un surplus de 3 euros minimum pour chaque commande dont le montant est inférieur à 35 euros. Amazon a envoyé un e-mail à ses clients, même Prime, pour les en informer.