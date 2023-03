REPORTAGE – Dans cette commune de l'Ain, 25 commerces ont rouvert en 2 ans... et 3 médecins arrivent

Et ce n'est pas fini. Cinq nouveaux commerces vont encore ouvrir : une poterie et un artisan décorateur. À l'heure où les petits centre-villes souffrent, quel est donc le secret de Nantua ? Aucune zone commerciale dans les alentours et des loyers attractifs : 300 euros en moyenne par mois. La mairie y veille. C'est ce qui a permis à Nathalie de s'installer. "Je me suis dit 'pourquoi pas moi' ? Avec mon compagnon qui a déjà son petit commerce à côté... Et puis pour faire vivre un peu la ville, c'est sympa les bonbons !", sourit cette entrepreneuse.