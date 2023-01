REPORTAGE - Soldes d'hiver 2022 : les petits commerçants grands perdants, les centres commerciaux font le plein

Ce sont les commerces indépendants qui souffrent le plus, alors que les marques nationales s'en sortent mieux. "Certes ce n'est pas la folie, ce n'est pas le rush, on sent que le pouvoir d'achat a baissé, mais ils sont là", estime une vendeuse. Les commerçants en centre-ville sont délaissés au profit des magasins situés dans de grands ensembles commerciaux. Dans le centre commercial de Franconville (Val-d'Oise), géré par le groupe Marques Avenue/Quai des Marques, le chiffre d'affaires a augmenté de 17% par rapport à 2022.

Rien que pour le premier samedi des soldes, 12.000 visiteurs se sont rendus dans ce grand centre commercial, soit deux fois plus qu'un samedi normal. "On est sur des concepts outlets avec des doubles remises, c'est-à-dire des produits déjà remisés et des soldes par-dessus, donc ils viennent vraiment faire de bonnes affaires chez nous", explique Cécile Cordier, directrice du centre commercial.