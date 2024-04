VIDÉO - Effets spéciaux et petites astuces : comment les "stylistes culinaires" nous font saliver

Le 20H de TF1 a suivi des artistes qui sont payés pour nous faire saliver au premier coup d'œil. Leur métier, c'est styliste culinaire, une profession dont les coulisses vont vous étonner.

À l'heure du déjeuner, c'est une de ces petites déceptions du quotidien. Sur l'emballage, la photo d'un plat vous fait saliver. Mais à l'ouverture, le beau cabillaud nacré s'avère un peu moins noble... Les gros éclats d'amandes promis sur la boîte de cookies sont, quant à eux, invisibles à l'œil nu, comme on le constate dans le reportage du 20H en tête de cet article.

Sur les réseaux sociaux, des internautes s'amusent à pointer les différences les plus flagrantes entre ce que promet la photographie d'un plat cuisiné, et ce à quoi il ressemble vraiment. La palme revient sans doute aux hamburgers, tirés à quatre épingles... dans la publicité uniquement. Embellir les plats, c'est le travail de Massiel Zadeh Habchi : elle est "styliste culinaire". Là où l'on voit une salade, elle voit une source d'inspiration. Pour la caméra de TF1, elle s'attelle à créer le hamburger parfait, le plus photogénique possible.

Pour cela, il lui faut choisir les plus belles tranches d'oignons, planter cure-dents et épingles pour maintenir le tout bien droit, peindre la viande avec de la sauce soja pour lui donner de la brillance. Quant aux légumes, ils seront aspergés de glycérine, pour donner l'impression d'une éternelle fraîcheur de rosée. Le travail est chirurgical. Résultat, un hamburger haute couture, mais plus très comestible. Seule condition au travail de Massiel : tous les produits représentés figurent bel et bien dans la recette.

Découvrez les secrets des stylistes culinaires dans la vidéo en tête de cet article.