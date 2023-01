VIDÉO - "Eggflation" : l’œuf devient un produit de luxe aux États-Unis

À l’heure du petit-déjeuner, dans le restaurant de Denver (Colorado) où se rend une équipe de TF1 dans le reportage en tête de cet article, les œufs sont toujours autant consommés. Mais comment continuer à servir les clients à des tarifs modérés quand le prix des œufs flambe ? "Avant, on achetait la palette d’œufs à 27 euros et maintenant, c'est 150 euros. Du coup, on a augmenté nos prix", explique Brittany Granger, gérante de ce restaurant de Denver.

D'où vient cette augmentation ? La hausse des coûts de production, comme le prix de l’énergie et le coût de l’emballage, a un impact non négligeable. La grippe aviaire, qui a tué plus de 50 millions de volailles aux États-Unis en 2022, est elle aussi en cause. L’œuf devient ainsi plus rare et donc plus cher.