VIDÉO - Écologie ou économie ? Pourquoi des entreprises rachètent leurs propres produits

La réparation est devenue un impératif moral pour les grandes marques, mais aussi une opportunité économique. Des rayons entiers lui sont désormais consacrés dans les magasins, et même les maisons de luxe s'y mettent. Le 20H de TF1 s'est demandé pourquoi de nombreuses enseignes y trouvent leur compte.

Margot a décidé de revendre son vélo à une grande enseigne lilloise. Après quelques vérifications de l'engin, le vendeur lui fait une offre à 400 euros, comme on l'observe dans le reportage du 20H en tête de cet article. Avant de se rendre en boutique, la jeune femme avait fait une première estimation un peu supérieure sur le site internet du magasin, pour ce vélo qu'elle avait acheté 1400 euros il y a cinq ans. Après quelques échanges, vendeuse et acheteur trouvent un terrain d'entente à 450 euros. Margot a vendu son vélo en moins de dix minutes.

Une activité à part entière

Ce magasin de sport présente des produits recyclés sur 180 m². Une fois les vélos remis en état, ils sont exposés et les clients semblent y trouver leur compte. Pour le prix, explique un père de famille au micro de TF1, mais aussi "parce que les vélos qu'ils proposent ici sont quand même de bonne qualité, je sais qu'ils sont vérifiés et entretenus par leur atelier". Cette activité de seconde main est en pleine expansion cette enseigne, avec 425.000 produits vendus en 2023. Une hausse de 80% par rapport à l'année précédente. Pour répondre à une aussi forte demande, le magasin a d'ailleurs dû embaucher.

Même le secteur du luxe s'y met

Même les enseignes du luxe s'y mettent, comme cette maison d'orfèvrerie visitée par notre équipe. Depuis quelques mois, elle a lancé un rayon "vintage". Les produits s'y vendent en moyenne 20% moins cher. Pauline Humbert a décidé de se séparer de ses trésors de famille, et elle le fait sans quitter son salon, en commençant par les évaluer elle-même, guidée par le site de l'enseigne, qui n'accepte que ses propres créations.

Une fois l'accord conclu en ligne, Pauline envoie un colis avec ses objets, qui seront pris en charge dans des ateliers en Normandie. Les pièces reçues y sont examinées, évaluées et éventuellement restaurées. Certaines n'ont jamais servi, et sont directement remis en vente sur le site ou en boutique, tandis que les plus endommagées seront refondues. Cette activité "vintage" permet ainsi au groupe de restaurer son patrimoine, dans certains cas de retrouver des pièces rares, mais aussi de réduire ses coûts.