FTI Voyages, numéro 3 en Europe, a déposé le bilan mercredi, tous les séjours réservés ont été annulés. Quelles conséquences et quels recours pour les clients français concernés ? Le JT de TF1 fait le point.

Cinq ans après la faillite de Thomas Cook, qui avait bloqué plusieurs dizaines de milliers de vacanciers, parfois très loin de chez eux, l’histoire se répète à l’approche de l’été 2024 avec le dépôt de bilan, ce mercredi 12 juin, de FIT Voyages, marque moins connue mais numéro 3 européen du secteur, qui fournit des prestations à forfait (vol + hôtel) à de nombreuses plateformes de réservation (Voyage-privé.com pour ne citer qu'elle), à des agences de voyage ou à des loueurs de véhicules comme Cars and Camper. Résultat : plusieurs milliers de voyages viennent d’être annulés.

Pour Lydie Di Giorgio, par exemple, c’est la soupe à la grimace. "Moins de trois semaines" avant son départ en famille pour le Canada, pour un séjour de deux semaines en itinérance, elle se retrouve "sans location de voiture" malgré les 2.500 euros déjà versés à cette fin. Pour partir, une seule solution : passer à la caisse une seconde fois. "Encore 2.500 euros ? On doit manger sur place, on a des excursions qui restent à payer… C’est une somme énorme", réagit-elle au micro de TF1, dans le reportage du JT de 20H à voir en tête de cet article. Un cas loin d’être isolé. "Avez-vous eu un remboursement ? Impossible de les joindre, je suis écœurée", peut-on notamment lire sur les réseaux sociaux de FTI France.

Du côté des agences de voyage qui ont vendu ces prestations, on doit gérer tant bien que mal ces annulations. "Aujourd’hui, on a à peu près une cinquantaine de dossiers à traiter au total, indique Karine Bentz, directrice de l’agence Bentz. On a recontacté tous les hôteliers, tous les transféristes, toutes les compagnies aériennes, pour nous assurer que les prestations aient été payés."

Les clients lésés seront-ils remboursés ? Il existe deux cas de figure. Si le voyageur a réservé ses vacances directement par l'agence en ligne FTI France, celle-ci étant déclarée en faillite, c'est un garant financier, en l’occurrence l’APST (Association professionnelle de solidarité du tourisme) qui va prendre le relais. C'est à lui qu’un dossier complet doit être envoyé, via ce formulaire en ligne, pour obtenir un remboursement ou se voir proposer une solution de remplacement.

Si, en revanche, le client est passé par une agence de voyage intermédiaire, qui a elle-même acheté des prestations à FTI, c'est alors vers cette agence qu'il faut se retourner, celle-ci étant légalement tenue par article L.211-13 du Code du tourisme de proposer un remboursement sans frais ou, à défaut, un séjour dans des conditions similaires, qui pourra être refusé seulement si l'alternative de l'agence implique une hausse de prix. "Que les consommateurs soient rassurés, au bout du bout, dans les deux cas, ils ne seront pas laissés dans le brouillard", insiste Me Emmanuelle Llop, avocate spécialisée.

Cela vaut, du reste, également pour celles et ceux qui sont déjà partis, à condition d’avoir gardé les preuves de paiement. Comme Déborah, qui bronzait tranquillement en Égypte quand le tour-opérateur a fait faillite. "En rentrant de la piscine, on s'est rendu compte que la carte de notre chambre d'hôtel a été bloquée, raconte-t-elle à France Bleu. FTI n'avait pas réglé la prestation. Ils étaient prêts à nous mettre dehors ! Il fallait payer la chambre 400 euros, alors qu'on avait déjà payé pour nos vacances. Ça reste dans un coin de la tête. On essaye de profiter quand même, mais c'est une somme qu'on avait prévu de dépenser pour autre chose pendant nos vacances." Dans le meilleur des cas, les délais de remboursement se comptent en mois.

Pour toute demande plus spécifique, n'hésitez pas à consulter la page dédiée du Centre européen des consommateurs.