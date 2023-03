VIDÉO - Fin du ticket de caisse le 1er avril : les nouvelles règles

La grande nouveauté pour remplacer le papier, c'est le ticket envoyé par mail. Dans de nombreux magasins de vêtements par exemple, les vendeuses ont désormais pour consigne de demander votre nom pour retrouver le fichier client ou de le créer en enregistrant votre adresse mail. Mais certaines enseignes ne proposent plus l'impression du ticket, ce que réprouve la CNIL. "La remise ou non du ticket de caisse ainsi que ses modalités (impression papier, envoi dématérialisé) doivent découler d’un choix éclairé des clients. Pour cela, le commerçant doit les informer des différentes options qui s’offrent à eux afin qu’ils puissent faire leur choix en fonction de leurs préférences et en tenant compte des enjeux écologiques et de protection de la vie privée", écrit-elle sur son site.

L'objectif est bien sûr de lutter contre le gaspillage. Selon le cabinet d'Olivia Grégoire, ministre déléguée notamment aux petites et moyennes entreprises (PME) et au commerce, "ce sont chaque année près de 30 milliards de facturettes qui sont imprimées, la plupart terminant à la poubelle, alors que leur petite taille les rend difficiles à collecter et à recycler". Mais l'intérêt des enseignes est aussi de mieux cerner les consommateurs grâce à l’envoi des reçus dématérialisés. Et ainsi de proposer de nouveaux produits en fonction de leurs goûts. Selon Laura Bokobza, fondatrice de "LBK Consulting", le plus important, "c'est d'avoir des données". "Elles peuvent juste lier un individu, donc une adresse mail, avec des achats, ce qui permet aux magasins de conclure des tendances".