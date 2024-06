Avec le retour de l'été, on voit revenir sur le bord des routes les vendeurs de fruits et légumes. Ils attirent souvent beaucoup de clients, qui viennent chercher le meilleur rapport qualité-prix. Est-ce toujours le cas ? Une équipe de TF1 a fait le test dans la Drôme.

Au bord des routes ensoleillées de la Drôme, les étals de fruits donnent envie à de nombreux automobilistes. Pour beaucoup, la tentation est grande de s'arrêter sur la route pour acheter des pêches ou des abricots au meilleur prix. Mais, avant tout, pour se faire une idée, il faut goûter. "C'est délicieux, ces abricots sont superbes !", se réjouit un client interrogé par une équipe de TF1 dans le reportage à voir ci-dessus.

Ces fruits ont été cueillis le matin même dans la Drôme. Certains voyageurs viennent chaque été et repartent le coffre plein. "On les emmène dans la Meuse, à côté de Bar-le-Duc", assure une retraitée, une fois son plein de pêches effectué. "On a mis un coup de frein à main pour s'arrêter là, car je sais que ce sont des fruits qui sont excellents", témoigne pour sa part un autre conducteur. Des produits de qualité, mais à quel prix ? Pour savoir si c'est une bonne affaire, notre équipe de journalistes a comparé avec des fruits français achetés en grande surface. Résultat : pour un kilo de nectarines, le ticket de caisse affiche 4,50 euros à la caisse du supermarché, contre 4 euros chez le producteur.

Des fruits vendus 50 centimes moins chers au consommateur, mais un tarif qui permet au producteur de rentrer dans ses coûts. Car "nous en vente directe, ça va nous nous coûter beaucoup plus cher", explique Pascal Rochegüe, arboriculteur à La-Roche-de-Glun (Drôme). Le producteur évoque les nombreux allers-retours à faire pour aller achalander l'étal au fil de la journée. Le prix dépend aussi de la quantité de fruits récoltés. Sur les neuf hectares d'exploitation de Pascal, seulement 30 % des abricots ont résisté aux aléas climatiques. "Cette année, c'est une toute petite récolte, il y a très peu de fruits, mais par contre, ils sont énormes", détaille le professionnel.

Ses abricots sont vendus quelques minutes plus tard sur son étal, pour le grand bonheur de ses clients. "Je suis tout à fait prête à soutenir ces produits locaux", avance ainsi une de ses habituées. Pour des fruits espagnols achetés au supermarché, vous débourserez la même somme que pour des fruits français achetés chez le producteur.