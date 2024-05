Grande surface, made in France ou fast fashion : on a fait passer l'épreuve du lavage à ces trois sweats

Entre les vêtements de la fast fashion, ceux fabriqués en France ou achetés en grande surface, lesquels ont le meilleur rapport qualité-prix ? Une équipe de TF1 a mené un test.

À chacun ses habitudes vestimentaires. "Je préfère acheter en boutique, Promod, Zara, ce sont des boutiques accessibles", lance une femme interrogée dans le reportage ci-dessus. "Sur internet, quand je ne trouve pas ma taille", renchérit une autre. "Je n'achète pas du made in France, ça, c'est sûr. Ça coûte beaucoup plus cher", tranche une autre passante.

Entre un pullover de fabrication française, celui d'un géant chinois en ligne et un autre d'une grande surface, une équipe de TF1 a voulu tester lequel était de meilleure qualité : trois sweats à la coupe similaire, mais aux prix différents (70€ pour celui fabriqué en France, 12,99€ pour celui acheté en grande surface et 5,45€ pour le produit de fast fashion).

Il faut regarder ce qu'il y a de marqué sur l'étiquette Jocelyn Meire, directeur de la Fask Academy

Verdict, si les deux premiers pullovers restent intacts après cinq lavages et un repassage, le modèle de fast fashion voit déjà son élastique distendu. "On sent bien que c'est plus cassant, on va faire un trou plus facilement par exemple au coude. Globalement, le produit va moins bien résister", commente Jocelyn Meire, directeur de la Fask Academy, école de confection textile à Marseille.

Mais alors, une fois dans les rayons, comment s'y retrouver ? "Il faut regarder ce qu'il y a de marqué sur l'étiquette", réagit spontanément Jocelyn Meire. "65% de coton et de polyester, donc du pétrole", lit l'expert en scrutant l'étiquette du pullover le moins cher. "C'est typiquement de la fast fashion". À noter que chaque année, entre 10.000 et 20.000 tonnes de vêtements sont jetés en France.

Face à ce phénomène, l'atelier "Sudist", à 35 kilomètres de Marseille, mise sur la durabilité. De la découpe à la broderie, 40 à 50 sweats y sont quotidiennement réalisés. "Ici, on a les pièces détachées du sweat, on a les manches, le devant, le dos... tout est fait ici de A à Z", indique fièrement la cheffe de confection, Axelle Orban. Un savoir-faire français, voire provençal, revendiqué par ses salariés.

"Je suis artisan de base, donc mon métier, c'est de travailler français", affirme une employée face à notre caméra. "C'est gratifiant de faire partie des premiers petits ateliers français qui vont peut-être essayer de ramener un petit peu l'industrie textile en France", renchérit une autre salariée, installée derrière sa machine à coudre. Une étiquette évaluant l'impact écologique des vêtements neufs doit voir le jour cet automne, avant d'être peut-être rendue obligatoire en 2025.