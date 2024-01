Guerre des prix en rayon : pourquoi Unilever attaque Intermarché en justice

La grande distribution et les industriels ont jusqu'au 31 janvier pour fixer les prix des produits en rayon pour 2024. Dans ce bras de fer où beaucoup de coups sont permis, le géant de l'agroalimentaire Unilever poursuit en justice l'enseigne Intermarché. TF1 vous explique.

D’un côté, Dove, Magnum, Knorr... 400 marques du groupe Unilever. De l’autre, Intermarché, incontournable français de la distribution. Et entre les deux, rien ne va plus. Les raisons de la discorde, ces affiches dans lesquelles Intermarché se moque de célèbres marques du groupe Unilever : le slogan "Knorr, j’adore" devient "Knorr, j’adorais", des surgelés "jettent un froid" et des soupes ne sont plus "extra craquantes" mais "extra choquantes".

TF1

TF1

TF1

Avec ces jeux de mots, le distributeur veut informer ses clients des nouvelles hausses de prix qu’il juge injustifiées. Des consommateurs interrogés par TF1 dans le reportage en tête de cet article semblent apprécient. Mais en période de négociations commerciales entre industriels et grandes surfaces, cette campagne d’affichage ne fait pas du tout rire Unilever.

Un distributeur peut-il se moquer d'un industriel ?

L’industriel a décidé d’attaquer en justice Intermarché pour propos dénigrants. "Nous sommes concentrés à préserver des prix accessibles pour nos produits dans un contexte d'inflation des matières premières", fait valoir le groupe dans un communiqué. De son côté, Intermarché assume pleinement sa campagne : "Nous le faisons avec humour parce que c'est dans notre ADN. Notre objectif est de mettre en lumière une pratique que nous jugeons irresponsable".

Alors, un distributeur peut-il se moquer d'un industriel ? Oui, selon une avocate que nous avons contactée, car ils ne sont pas concurrents. "Ce sont des partenaires, donc à mon sens, nous ne sommes pas dans le cadre d'un dénigrement, estime maître Emma Leoty, avocate en droit de la consommation. Intermarché a le droit de critiquer, c'est la liberté d'expression, il a le droit d'expliquer à ses consommateurs qu'il y a une hausse des prix et une diminution des quantités."

Dans cette bataille juridique, Intermarché s'expose à des amendes. Hasard du calendrier, la justice se prononcera le 31 janvier prochain, soit le dernier jour des négociations commerciales.