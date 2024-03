VIDÉO - Hauts-de-France : le combat de Jean-Michel pour préserver sa gigantesque collection de Playmobil

Jean-Michel possède plus d'un million de Playmobil, l'une des plus grandes collections au monde. Une passion dévorante qui le contraint à dépenser chaque mois plusieurs milliers d'euros. Il a témoigné ce week-end dans le magazine de TF1 "Grands Reportages" sur les collectionneurs exceptionnels.

Un million. C'est le nombre de personnages et de pièces de l'univers Playmobil que possède Jean-Michel, dont la collection est l'une des plus importantes au monde. Depuis son enfance, ce cinquantenaire, qui témoigne dans le magazine de TF1 "Grands Reportages" à regarder ci-dessus, dédie tout son temps libre et ses économies à cette passion dévorante.

Pour collectionner autant de pièces et créer des univers, cet habitant des Hauts-de-France dépense près de 4000 euros par mois, notamment à cause du hangar qu'il loue pour tout entreposer. Trop pour ses finances. "Avec la mise en scène, on oublie les tracas du quotidien (...). On dépense toujours de l'argent où on est le mieux, ce n'est pas toujours raisonnable", admet Jean-Michel.

Pour éviter de devoir vendre une partie de sa collection, il voudrait rendre payante l'entrée dans son hangar. "Ce que je souhaiterais sur un bâtiment comme ça, c'est un droit d'entrée de deux ou trois euros. Comme ça, on paiera nos charges. S'il n'y a pas de bénéfices, ce n'est pas grave, s'il y a un peu de pertes, on s'en accommodera", assure-t-il.

"C'est impressionnant"

Mais le directeur d'usine n'a pas d'autorisation pour le faire. "Si on n'arrive pas avoir un minimum de rentabilité, on ne pourra pas continuer à prendre dans notre épargne pour assouvir notre passion, ce n'est pas qu'on ne voudra pas, c'est qu'on ne pourra plus", déplore Jean-Michel.

C'est pourquoi il a organisé une exposition de la dernière chance, dans l'espoir de convaincre la mairie de lui délivrer l'autorisation qu'il demande. Avec sa compagne Isabelle, Jean-Michel a alors créé 200 m² de décors pour faire rêver petits et grands. "C'est impressionnant, en magasin, on ne trouve pas ça", commente une jeune fille.

Le maire de la commune est venu découvrir lui-même les univers créés par le couple et lui a partagé son intérêt pour son activité. "J'y vois vraiment une chance d'avoir une carte supplémentaire pour attirer les gens et les faire venir ici", avance l'élu. Mais malgré cet enthousiasme, il n'a pas encore autorisé Jean-Michel à exposer. Et les quelques centaines d'euros récoltés lors de cette dernière exposition n'ont pas suffi à lui permettre de poursuivre son activité. Le passionné a donc commencé à vendre une partie de sa collection.