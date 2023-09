VIDÉO - "Incroyable" : la vigneronne dont le roi Charles a dégusté le vin en pleine ivresse

Noémie, qui n'était pas présente lors de la fameuse dégustation, raconte de son côté avoir eu une sacrée surprise en en découvrant les images : "J'ai eu cette sensation qu'une fraction de secondes, il s'est dit 'c'est différent de ce que je bois d'habitude', et (...) on m'a dit qu'il avait beaucoup aimé le vin", se réjouit-elle. "Avoir le roi qui déguste ma cuvée, c'est trop cool", ajoute la vigneronne.

Dans le reportage ci-dessus, Olivia, revendeuse, s'empresse de venir chercher six caisses de cette cuvée très convoitée. "Tu as vu cette nouvelle ? C'est incroyable", lui lance Noémie. "C'est vrai que depuis vendredi, on a eu un essor et je suis en rupture de stock, donc je viens me réapprovisionner directement à la source", confirme-t-elle, en lançant un regard complice à la viticultrice.