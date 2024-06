Les Français expédient plus de 1,5 milliard de colis par an... avec parfois des emballages surprenants. Peut-on vraiment tout se permettre en matière d'emballage de colis ? TF1 se penche sur la question.

"Je viens d'aller au point relais récupérer mon colis Vinted, et regardez dans quoi on me l'a foutu !". Si les emballages de fortune à partir de contenants recyclés sont devenus la norme en matière de vente d'articles d'occasion sur internet, certaines trouvailles sortent parfois du lot. Ces dernières ont souvent le don d'interpeller les destinataires du colis; voire de les irriter. C'est ce dont a récemment témoigné sur la Toile un père de famille après avoir réceptionné un article textile destiné à son enfant... dans une bouteille de lait. "J'ai commandé un pyjama pour mon fils et regardez : on me l'a foutu dans une boite de lait, le capuchon, il ne tient même pas, conclusion, il a des tâches de lait, ça pue, c'est horrible", l'entend-on s'offusquer dans le reportage de TF1 en tête de cet article.

Boîte à pizza, paquet de gâteau ou encore sac-poubelle subtilement plié... les témoignages évoquant des colis improbables se multiplient avec l'essor des plateformes de seconde main entre particuliers.

"Je ne vois pas ce qu'il y a de choquant"

Et parfois, ce sont les expéditeurs eux-mêmes qui, loin d'être gênés, vantent les avantages de cette pratique. Laura envoie trois à quatre colis par semaine et utilise ainsi des emballages en tout genre, comme une boite de saumon congelé. Objectif : économiser une dizaine d'euros de carton par semaine. "Dans tous les cas, ça va finir à la poubelle, donc autant que ça serve à emballer un colis, je ne vois pas ce qu'il y a de choquant, surtout que c'est totalement propre à l'intérieur", explique-t-elle.

Mais peut-on vraiment envoyer un colis dans n'importe quel emballage ? Nous avons posé la question à l'un des acteurs du secteur. Attention au poids et à l'emballage, car tous ne seront pas forcément acceptés. "Il doit être rigide et résister au choc, il faut qu'il y ait une surface plane pour l'étiquette et si ça ne convient pas, on est dans l'obligation de refuser l'envoi du colis", explique une conseillère de vente à notre équipe.

A noter également que si le colis arrive abîmé dans la boîte aux lettres du destinataire à cause de son emballage non conforme, le transporteur n'a pas l'obligation de rembourser les dégâts.

Or, force est de constater que ces emballages de fortune sont souvent moins résistants. Thierry Capra, un fleuriste qui fait aussi point relais, le constate tous les jours : sur les 300 colis quotidiens, une quarantaine arrivent abîmés.