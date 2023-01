"J'ai économisé 700 euros" : connaissez-vous le bon plan resto du Passeport Gourmand ?

On aurait pu l'appeler "passeport pour des économies". Le Passeport Gourmand est le sésame pour de bons repas sans se ruiner. "Ça permet de découvrir des restaurants qu'on n'irait pas voir autrement, et c'est quand même un peu avantageux au niveau tarifs", affirme un client de l'Auberge des Houblonnières, à Stutzheim-Offenheim (Bas-Rhin), dans le reportage de TF1 ci-dessus. Tous les week-ends, Jean-Claude et Miriam, respectivement 91 et 85 ans, profitent d'un restaurant en amoureux et d'une addition plus légère d'une trentaine d'euros grâce à ce petit livre rouge. "On se l'est fait offrir par les petits enfants pour Noël. On est partis 28 fois. J'ai économisé 700 euros parce que j'additionne les pourcentages", sourit Jean-Claude.