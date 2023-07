REPORTAGE - Le boom des vacances à vélo : la petite reine fait de plus en plus d'adeptes... et rapporte gros

Et si les agences proposent de plus en plus ce type d'offre à vélo, les villes traversées par les itinéraires proposés profitent également pleinement de ce nouveau tourisme. À Saumur, dans le Maine-et-Loire par exemple, ce sont plus de deux millions de cyclistes qui passent chaque année dans la commune. Une aubaine pour les commerçants. "On peut faire 30% de chiffre d'affaires que par le vélo", affirme François Escalle, gérant du restaurant La bourse des gourmets.

Les boutiques de réparation et de location de vélo font aussi le plein en été. La boutique de Vincent Guillebault, co-gérant de Cycl'o de Loire réalise ainsi 100% de son chiffre d'affaires l'été grâce aux vélotouristes. Il peut gagner jusqu'à 1000 euros par jour, pour dépanner les nombreux touristes présents à Saumur. Des visiteurs qui font également fonctionner les campings - choisis sept fois sur dix par les visiteurs - et les hôtels de la commune et que la région Pays de la Loire - pionnière des itinéraires à vélo - espère bien fidéliser. Cinq millions d'euros viennent ainsi d'être investis pour construire neuf nouveaux kilomètres de pistes.