"Les clients restent beaucoup plus longtemps chez nous" : pourquoi le "marketing olfactif" se répand partout

Les enseignes répandent dans leurs boutiques ou sur leurs produits des fragrances minutieusement choisies. C’est le "marketing olfactif". Focus de TF1 sur un business en plein essor.

Quelques minutes passées dans les rayons du magasin King Jouet, à Paris, suffisent pour qu’une drôle d’odeur vienne vous chatouiller les narines. "C’est fruité. Fraise ? Fruits rouges ?", s’interroge une cliente dans le reportage du 20H de TF1 ci-dessus. "On la sent bien ! Quelque chose de sucré, barbe à papa peut-être ?", essaye une autre. "Cette odeur de fraise tagada vient de la machine qui la diffuse à l’entrée du magasin. Le nuage de senteur doit faire penser à un lieu comme une fête foraine, confirme à TF1 Noam Bouyakoub, responsable marketing et communication. Ça peut jouer sur le choix de l’enseigne où aller pour trouver son jouet." On appelle cela le "marketing olfactif".

En France et ailleurs, une grande variété de secteurs professionnels (salles de sport, bureaux, espaces médicaux…) ont désormais recours à cette technique commerciale, née aux États-Unis dans les années 1930, de diffusion d’un parfum spécifique pour éveiller l’attention du visiteur. Et surtout l’inciter à prolonger l’expérience. L’idée : créer une réaction sensorielle au contact de la marque, l’odorat étant, de très loin, celui de nos cinq sens qui s’imprime le mieux dans notre mémoire. Parce que notre épithélium olfactif se compose de cellules, agissant comme des capteurs, qui se renouvellent tous les 28 jours, rendant ainsi notre nez comme neuf, donc très efficace, tous les mois.

À l’entrée de ce supermarché strasbourgeois (Bas-Rhin), c’est une odeur de pain d’épices, pour mettre en appétit, et aux caisses, une senteur de vin chaud, censée favoriser la patience. Tandis qu’à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), dans une boutique de prêt-à-porter, on a opté pour une odeur de bois d'ébène, autour des produits destinés aux hommes. "Les clients restent beaucoup plus longtemps chez nous, par rapport à l’époque où nous n’avions pas le diffuseur, à hauteur de 30 ou 40% de temps en plus", affirme, à notre micro, la responsable du magasin.

"On a même fait des tests avec des caméras GoPro il y a quelques temps. Quand la boutique est parfumée, les clients sont beaucoup plus souriants en entrant, et ils acceptent plus facilement le contact avec les vendeuses et les vendeurs, ajoute Stéphane Arfi, président-directeur général d’Émosens, l’entreprise ayant vendu le diffuseur à l’enseigne. On nous demande souvent si on n’a pas l’impression de manipuler les gens. Alors oui, mais c’est le but du marketing." Une manipulation qui a un coût : en l'occurrence, pour chaque boutique, 50 euros par mois. Mais cela peut être encore plus cher.

Comptez, par exemple, 2.000 euros pour un flacon sur-mesure, c’est-à-dire créé de A à Z pour une marque, qu’elle seule pourra ensuite utiliser. Parmi ces fragrances uniques, fabriquées par centaines dans les ateliers de la société Sensaulia : "rose de mai", "bois précieux", "brioche au chocolat"… Adrien Gies, co-fondateur de l’entreprise : "Nous n’avons aucune limite aujourd’hui dans ce qu’on peut créer. On peut tout penser et tout imaginer."

Didier Janot, patron de 15-1 Diffusion, basée à Reims (Marne), a même poussé le concept un peu plus loin, en intégrant directement les odeurs dans les produits, comme des t-shirts parfumés au bubble-gum ou à la lavande, grâce à de minuscules capsules de parfum, invisibles à l’œil nu, ajoutées aux autres matériaux lors de la fabrication. "Le simple fait de les effleurer libère l’odeur", explique-t-il. Un procédé qui fonctionne aussi pour le papier, donc les étiquettes, ouvrant un champ des possibles plus vaste encore... Le secteur du vin et des spiritueux entamera une phase de tests avant la fin de l’année.