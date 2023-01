Trésors de notre enfance : découvrez la recette des roudoudous

À Loches, en Indre-et-Loire, un jeune confiseur continue quant à lui à les fabriquer à l'ancienne, dans la plus pure tradition. Le sucre est lové dans un vrai coquillage, et non dans une coquille en plastique. Une fabrique reprise en 2022 par Jérémy Couton alors que son ancien propriétaire lui a transmis l'histoire du roudoudou, très lointain cousin d'une friandise du XIVe siècle.