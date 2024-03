Indémodable, le traditionnel œuf de Pâques sera la star du week-end

C'est un week-end que de nombreux enfants et grands enfants attendent avec impatience. Avec Pâques, le chocolat est roi pendant quelques jours. Et parmi l'immense offre des chocolatiers, c'est l'œuf à l'ancienne qui fait cette année son grand retour.

Lorsque les confiseries prennent des airs de poulaillers, que les enfants lèchent littéralement les vitrines, il n’y a plus aucun doute : Pâques est là. Dans une chocolaterie née en 1884, où l'une de nos équipes s'est faufilée, l’artisanat est resté roi. Invitée d’honneur, la poule. Mais qui de la poule ou de l’œuf en chocolat est apparu le premier ? Ceux de Stéphan Bonnat jouent le trompe-l'œil et semblent venir d’un autre temps. En 140 ans, la recette n’a jamais changé. En témoigne le plus ancien catalogue de Pâques conservé dans les archives de la maison.

Un savoir-faire à l'ancienne

Le travail de la main est, lui aussi, le même. L’automatisation est impossible, car deux œufs ne sont jamais rigoureusement identiques. Le chemisage, c’est son nom, est un assemblage de sept grands crus de cacao. Sous un aspect rustique, la matière première est précieuse. Dans chaque coquille, 64 grammes de chocolat, dont la moitié est du praliné noisette, venu du sud du pays. Des matières premières de luxe, 30% de casse et de pertes, chaque œuf, vendu dix euros pièce, est un petit bijou.

Fière de sa petite production, 20.000 œufs par an seulement, la maison cultive sa différence. Ici, peu de plastique, essentiellement du métal et des moules quinquagénaires. Le geste souple et sûr, des gourmandises belles à croquer, qui se dégustent d’abord avec les yeux.