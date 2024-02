Mini-dons à la caisse des supermarchés : l'argent est-il reversé en totalité aux associations ?

Plus de quatre Français sur dix font des micro-dons lorsqu'ils règlent leurs achats, en arrondissant à l'euro supérieur. Quelques centimes qui sont ensuite reversés à des associations, mais cet argent leur parvient-il en totalité ? TF1 se penche sur le mécanisme.

Choisir le bouton rouge ou vert pour donner quelques centimes à une association en arrondissant à l'euro supérieur. Ce jour-là, Jean-Claude a décidé d'appuyer sur le vert. Il va ainsi donner 30 centimes à l'association des Pièces Jaunes. "C'est plus indolore que de faire un gros don", commente-t-il. Mais comment est ensuite utilisé cet argent ?

Ces micro-dons ne dépassent pas un euro, les commerçants ne prennent pas de commission et ce sont eux qui choisissent le projet qu'ils soutiennent. "On a eu le Téléthon, on a eu les Pièces Jaunes, parce que c'était plus adapté d'un point de vue national. Mais demain, on s'autorise bien sûr de le faire avec des opérations plus locales", nous indique Marie-Astrid Raoult, directrice de la solidarité au sein du groupe Carrefour.

La prochaine fois que vous ferez un don en caisse, vous vous poserez peut-être cette question : est-ce que la totalité sera reversée aux associations ? Eh bien, cela dépend des campagnes de dons, pour certaines, oui, pour d'autres, pas tout à fait. "Il y a également en complément des frais de service, à hauteur de 10%, qui s'appliquent sur le montant total des dons collectés", souligne Lucie Gaudens, directrice de la communication de MicroDon, filiale de KissKissBankBank & Co.

En clair, le plus souvent, sur un don de 90 centimes en caisse, 81 centimes iront à l'association et neuf centimes seront reversés à la société tierce qui s'occupe du déploiement du logiciel sur les terminaux bancaires.

Vous l'aurez remarqué, il n'y a pas qu'en supermarché que vous pouvez faire des dons. C'est aussi possible lors de vos achats sur internet, comme sur le site de la SNCF où l'on vous propose de donner un euro au moment de payer votre billet. Notre équipe se rend auprès de l'une des associations partenaires qui lutte contre la précarité, La Mie de pain. Ici, les dons financent des repas, et on s'attend à recevoir 15.000 euros grâce à l'arrondi solidaire cette année. "C'est une source de dons qui est toujours intéressante, qui vient en complément des dons qu'on peut recevoir de la part des particuliers, nous explique Jean Perez, responsable des ressources externes de l'association. C'est quelque chose de très concret, un euro pour une soupe, qui est donc distribuée tous les soirs à la Mie de Pain aux personnes qui se présentent et pour celles qui sont hébergées".

Si la paperasse ne vous fait pas peur, sachez par ailleurs que vous pouvez déduire l'ensemble de vos dons lors de votre déclaration d'impôt, à partir de 5 euros et sur preuve de vos tickets de caisse.