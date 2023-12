VIDÉO - Jouets : comment les marques distributeurs cassent les prix dans les rayons

Comme dans l'alimentaire, les jouets ont désormais leurs marques distributeurs. Certains ressemblent à s'y méprendre à ceux des grandes marques, mais sont en moyenne 20% moins chers. Que valent vraiment ces produits et comment les enseignes font-elles pour casser les prix ?

Le secteur des jouets subit lui aussi de plein fouet les conséquences de l'inflation. Comme dans l'alimentaire, de plus en plus de grandes enseignes commercialisent leurs propres produits aux côtés de ceux des grandes marques. Avec des ventes qui représentent désormais un jouet acheté sur cinq, les produits de marques distributeurs n'ont jamais été aussi nombreux dans le panier des consommateurs. Et pour cause, le prix affiché dans les rayons est en moyenne 20% moins cher que celui de l'original. "Vous avez la cuisine de la marque nationale à 89,99 euros et celle de notre marque propre à 69,99 euros, souligne, dans le reportage de TF1 ci-dessus, Noémie Pellenier, directrice de magasin "King Jouet" à Aubergenville, dans les Yvelines. C’est quasiment le même produit et il y a quand même 20 euros d’écart !".

Avec la baisse du pouvoir d'achat, de plus en plus de consommateurs cherchent à faire des économies. C'est d'ailleurs ce que constate notre équipe en allant à la rencontre des clients de ce magasin. "Je prends celui-là car il est à 1 euro de moins. Un xylophone est un xylophone", témoigne une mère de famille. "Ça permet de rester dans son budget", explique un autre client. Un choix économique, donc. Mais que valent vraiment ces produits et comment les enseignes font-elles pour casser les prix ? Pour le savoir, nos journalistes se sont rendus au siège de la marque JouéClub, à Bordeaux (Gironde), où se trouve un magasin expérimental. Ce jour-là, trois spécialistes du secteur des jouets sélectionnent les produits qui viendont concurrencer ceux des grandes marques dans les rayons de leur enseigne.

Pour un jouet de marque distributeur, pas besoin d'investir en recherche et innovation. On s'inspire de ce qui cartonne déjà sur le marché, à l’instar de ces faux accessoires de ménage destinés aux enfants. "On analyse nos ventes. [Ce produit] fonctionne très bien en rayons, parce que les enfants voient leurs parents nettoyer. Et donc, les petits adorent imiter ça ", explique Aurélie Scomogué, adhérente et sélectionneuse de jouets chez JouéClub. Le produit est proposé à 39,99 euros, un prix de vente qui est bien au-dessus de la concurrence. Mais ces spécialistes ont leurs astuces pour le faire baisser. "Par exemple, on peut retirer la balayette qui n’est pas indispensable dans le sens où on a déjà un balai. Peut-être qu’on peut gagner là-dessus", indique cette spécialiste.

Autre option, retirer l’emballage en carton, trop onéreux. "Je pense que s’ils nous le font en filet qu’on pend en magasin, on sera déjà mieux en termes de coût", poursuit Aurélie Scomogué. À chaque fois, l’équipe ne copie pas exactement à l’identique. Il y a toujours une petite différence. La tête de la poupée, par exemple, va être légèrement redessinée. "Chez nous, ses joues sont un peu plus prononcées. Elle a aussi un maquillage qu’on a voulu naturel", précise Aurélie Scomogué. Elle doit aussi se distinguer des autres produits dès le premier coup d'œil, car le budget dédié à la publicité est limité lui aussi : "Il n’y a pas de communication autour et moins de marketing, ce qui permet de faire descendre le prix".

De petit prix, mais qu’en est-il de la qualité ? Six fois sur dix, ces produits sont fabriqués par des sous-traitants en Asie. Mais pour d’autres, c’est en Europe et en France, et parfois dans les mêmes usines que les grandes marques. La PDG de la marque de jouets en plastique Ecoiffier, Julie Chaboud, a consenti à partager avec certaines enseignes une partie de son secret industriel. "On a 4000 moules actifs qui servent à la production toute l’année. Pour les marques de distributeurs, on attribue entre 100 et 200 moules", explique la cheffe d'entreprise. Un petit sacrifice, mais qui en vaut la chandelle. À chaque commande, ce sont des milliers de pièces supplémentaires à fabriquer. "Ça nous permet d’avoir de l’activité dans des périodes un peu plus creuses. Parce que le jouet, c’est une activité très saisonnière".