Des articles Camaïeu et San Marina à -70%... Ce géant des petits prix ouvre 30 nouveaux magasins

Les enseignes de déstockage attirent de plus en plus de clients en période d'inflation. Elles vendent à prix cassé des stocks qui n'ont pas trouvé preneur ailleurs. Quels sont les secrets de leur succès ? TF1 vous emmène dans les coulisses du géant NOZ, dont le chiffre d'affaires a augmenté de 40% en 2023.

Des rayons bien remplis, qui donnent envie de toucher, fouiller, et tester. À NOZ, les prix sont si bas que les clients y achètent forcément quelque chose. "Des petites bricoles... et ah oui, des chaussons portugais !", se réjouit une cliente en sortant les articles de son Caddie. Quelle est la technique de NOZ pour acquérir tous ces articles, et pouvoir les vendre à si bas prix ?

Ce sont surtout les vêtements de marque telles que San Marina ou Camaïeu que les clients s'arrachent. Pour rappel, Camaïeu a été placé en liquidation judiciaire en 2022. La quasi-totalité de son stock a ainsi été racheté par NOZ. Plus récemment, le géant du déstockage a raflé un autre gros lot : la totalité des invendus de Toujust.

On vient pour du 'au cas où' et du 'peut-être', et finalement on repart avec des pépites Gérante du magasin d'Amiens

Onze palettes doivent être rapidement récupérées par l'équipe logistique. "Ma mission prioritaire est de retirer le stock, la palettiser, et la livrer le plus rapidement à nos magasins", détaille Valérie Vallet, référente métier chez NOZ. Une fois le camion chargé et quinze minutes de route plus tard, la marchandise est livrée devant un entrepôt. "On va faire le déballage en direct, et découvrir", jubile Marlène Marquilliès, gérante du magasin d'Amiens (Somme).

Des chaises pliantes mais aussi des pots de fleurs... le tout à -25% par rapport au prix initial, une technique bien rodée qui attire toujours plus de clients. "On ne vient pas pour une liste de courses précise. On vient pour du 'au cas où', du 'peut-être', et finalement on repart avec des pépites et un chariot plein", affirme la gérante.

Le chiffre d'affaires de NOZ a augmenté de 40% en 2023. À noter tout de même que les stocks de grandes marques en faillite de NOZ ne représentent que 6% de son activité. Le géant du déstockage se fournit ainsi dans d'autres pays. Dans un open space de Mayenne, 500 collaborateurs parlent 42 langues différentes. Le but : pouvoir s'adresser aux 230.000 fournisseurs du groupe dans le monde entier.

Une armée d'acheteurs négocie en permanence avec les fournisseurs. La mission de Sarah Caradeux : acheter des boites de parfum le moins cher possible à son interlocutrice basée aux Pays-Bas. La négociation est tendue mais Sarah a un argument imbattable : "Ces produits se vendent uniquement à Noël ou à la Saint-Valentin. C'est difficile de faire une meilleure offre", défend-elle.

Affaire finalement conclue : "On aura des gift packs de parfums en magasin pour la Saint-Valentin !", se réjouit-elle. Trente nouveaux magasins devraient ouvrir cette année partout en France.