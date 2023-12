Pouvoir d'achat : ce produit de fête est l'un des seuls à voir son prix baisser

À une quinzaine de jours du réveillon de Noël, vous pensez sans doute à vos achats avec un œil sur les prix en ces temps d'inflation. Au moment de passer à la caisse, vous pourriez avoir quelques bonnes surprises. La facture est en effet moins élevée que l'an dernier pour certains produits, comme vous le montre ce reportage de TF1.

Vous l'avez peut-être remarqué si vous avez des enfants, certains jouets ont vu leur prix baisser ces dernières semaines. Par exemple ceux de la marque Buki France, dont 46 références sur 300 coûtent moins cher qu'en 2022. "Ça permet de soutenir les ventes de certains de nos produits", précise Julien Boulonne, chef de produit, dans le reportage de TF1 en tête de cet article. Quant aux produits alimentaires stars de Noël, la facture sera plus salée pour le foie gras, le saumon et même les chocolats, mais au milieu de toutes ces hausses, une bonne surprise : le prix de la coquille Saint-Jacques est en baisse.

Un prix contenu grâce à une offre importante

De combien ? Philippe le Bouvier, poissonnier à Plouha (Côte d'Armor), les vend 4,30 euros les 100 grammes, soit 43 euros le kilo. "Ça fait 4 à 5 euros de moins que l'année dernière à la même période. L'année dernière, on était plus près des 45, 49 euros le kilo", affirme-t-il. La raison est simple : les côtes bretonnes et normandes regorgent de coquilles Saint-Jacques. Et dans le même temps, les Français en achètent moins. Résultat, les prix baissent. Une bonne nouvelle pour les consommateurs. "Par rapport à certains autres produits comme la viande ou le poisson, celui-là reste accessible", se ravit ainsi une mère de famille.

Du coup, c'est l'occasion pour les amoureux de la coquille Saint-Jacques de faire des réserves en vue des fêtes de fin d'année, comme Marie-Ange, interrogée par le JT de TF1, qui a choisi d'acheter pour 60 euros de noix de Saint-Jacques qu'elle congèlera en attendant Noël. Une technique judicieuse, car ce tarif va grimper à mesure que les fêtes vont s'approcher. Par ailleurs, sachez que si vous habitez loin de la mer, le prix de la Saint-Jacques peut être un peu plus élevé. En raison bien sûr du coût du transport.