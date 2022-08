REPORTAGE - Pouvoir d'achat : les astuces pour faire des courses sans avoir à sortir le porte-monnaie

Alors tous les moyens sont bons pour protéger son pouvoir d’achat. Cumul des promotions, des bons de réduction et applications, ce trio gagnant fait ses preuves. La fonctionnaire prend l’exemple d’un produit vendu en lot : "Là, il y en a deux plus un offert et avec le coupon de réduction que j'ai déjà, cela va me revenir à 0,54 centimes les trois." À la caisse, la facture est totalement allégée. "Pour un montant total de 77 euros 17, je n'ai réglé que 27 euros 15", se réjouit-elle. Un montant que la mère de famille a réglé grâce à sa carte de fidélité. Comme elle, des milliers de personnes se prennent au jeu et dénichent les bons plans pour ne plus payer son caddie de courses.