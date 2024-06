Les prix des carburants, en baisse depuis plusieurs semaines, sont au plus bas depuis un an. Mais cela ne va peut-être pas durer, comme l'explique une spécialiste à TF1.

Il avoisine aujourd'hui 1,70 euro le litre, soit 10 centimes de moins qu'en avril dernier. Le gasoil est au plus bas depuis près d'un an, et le constat est le même pour l'essence. Parmi les automobilistes que notre équipe interroge dans le reportage du JT à voir ci-dessus, certains jugent cette baisse "dérisoire". Mais pour d'autres, chaque centime est précieux. "Par mois, il faut compter à peu près 150 à 200 euros. Ça se ressent quand même parce qu'on roule, l'air de rien. On a besoin de nos voitures", explique une femme venue faire son plein à la pompe.

Un prix en baisse dont profitent également les professionnels. "Ça me coûte 20.000 à 25.000 euros par an", assure un artisan qui utilise neuf véhicules pour sa société. "Croyez-moi que quand on met un plein par véhicule et par semaine, 10 centimes, c'est quelque chose", ajoute-t-il.

Mais à l'approche des vacances d'été, certains s'inquiètent de l'évolution des prix à venir. "On remonte en Bretagne en voiture, sur deux jours. On a tellement peu de visibilité qu'on ne peut pas se dire qu'on va poser des vacances à tel moment parce que les prix vont baisser, ou au contraire les différer parce que les prix seront trop hauts", s'inquiète un usager de la route à notre micro.

Si les prix sont à la baisse depuis trois semaines, c'est notamment grâce au fait que la pénurie de carburant annoncée en raison des tensions au Moyen-Orient n'a finalement pas eu lieu. Mais ils pourraient bientôt repartir à la hausse. "Tous les ans, aux beaux jours, c'est la période où tout le monde sort sa voiture, roule beaucoup et, de fait, consomme beaucoup", nous explique Salomé Ruel, professeure en management logistique. Avant d'ajouter : "Cette augmentation de la demande devrait pousser les produits plutôt à la hausse". C'est donc bien le moment de profiter des prix affichés actuellement à la pompe.