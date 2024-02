Rechargeables ou jetables, quelles piles sont vraiment les plus rentables ?

La pile jetable reste en tête des ventes, mais son équivalent rechargeable rattrape son retard. Laquelle est la plus rentable ? TF1 fait le match.

D'où vient cette énergie qui fait fonctionner les jouets des enfants, et même, plus surprenant, la lumière dans la salle de bain et la chambre ? Dans le logement de Lisa, chez qui une équipe de TF1 se rend dans le reportage ci-dessus, c'est la même source qui alimente tous ces appareils : des piles rechargeables. Cette mère de famille en a acheté 24 il y a deux ans, pour la somme de 18 euros. Elle les recharge chaque semaine, pour un coût en électricité d'à peine quelques dizaines de centimes par an. "Pour moi, ça coûte moins cher de faire de la lumière avec les piles rechargeables que l'électricité de base", assure-t-elle.

Lisa est une exception, car les Français préfèrent utiliser des piles jetables. Elles représentent aujourd'hui neuf piles vendues sur dix en supermarché. "Le problème de la rechargeable, c'est qu'elle n'a pas une capacité, une durée de vie très importante", pointe un consommateur interrogé par TF1 dans la vidéo du 20H en tête de cet article. Alors, rechargeables ou jetables, quelles sont les piles les plus rentables ?

Selon l'UFC-Que Choisir, pas de doute, ce sont les piles rechargeables. Des experts de l'association de consommateurs ont fait le test avec une voiture télécommandée. Ils l'ont utilisée une heure par jour pendant un mois. Résultat, cela a nécessité 288 piles alcalines jetables, pour une dépense totale de 612 euros.En revanche, pour le même usage, ils n'ont eu besoin que d'un seul jeu de piles rechargeables, pour un coût de 22 euros. Selon Aïssam Haddad, qui a réalisé l'étude, il existe tout de même quelques rares appareils pour lesquels les piles jetables restent un bon plan. "Il est fortement recommandé d'utiliser des piles alcalines jetables pour des appareils de type détecteur de fumée qui ne consomment pas grand-chose", nous indique-t-il.

Les piles rechargeables sont en moyenne trois fois plus chères que les piles jetables. Pour les rentabiliser, il faut donc les utiliser régulièrement. Mais quel modèle choisir ? Dans les rayons, les prix varient du simple au quadruple. Cela dépend de leur puissance, de 200 à 2600 Ah (ampère/heure) pour les produits qui en exigent le plus. Piles jetables, rechargeables, puissantes ou non, quel que soit votre choix, pensez toujours à recycler celles que vous n'utilisez plus en les déposant dans un bac dédié.