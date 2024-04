VIDÉO - Restauration rapide : que valent les menus à cinq euros ?

Face à l'inflation, la restauration rapide met les petits plats dans les grands. Les enseignes de fast-food proposent des menus à cinq euros, comprenant burgers, frites, boisson et dessert. Que cachent ces offres alléchantes ? C'est la question que s'est posé le 20H de TF1.

Parcourez dix mètres sur ce trottoir, et vous serez témoins de la nouvelle bataille que se livrent les enseignes de fast-food, depuis quelques mois. C'est à qui proposera le meilleur menu à prix cassé, comme on le constate dans le reportage du 20H en tête de cet article. Cinq euros seulement chez KFC, McDonald's ou Burger King... cette publicité a l'air de faire son effet. Une étudiante, qui avait déserté les fast-foods, est venue pour ça, comme elle l'explique au micro de TF1.

Des portions plus petites

Un menu moins cher, mais pour quelles portions ? Nous avons comparé avec le menu classique de l'enseigne, Burger King, à 8,80 euros. Celui à cinq euros comprend : un burger, une frite et un soda, presque deux fois moins grand. Mais en bonus, vous aurez droit à une petite glace. Pour l'enseigne, il était urgent de proposer ce menu très abordable, pour renouer avec une clientèle à la baisse ces derniers mois.

KFC France est, lui aussi, parvenu à proposer une offre à cinq euros. Mais la différence sur le menu est moins flagrante. Pour atteindre des prix aussi bas, la marque a préféré rogner sur sa marge. Les enseignes du secteur avaient plutôt misé ces dernières années sur des burgers plus haut de gamme. Ce fut un échec commercial, et le repositionnement sur les prix s'est imposé. Une concurrence féroce pour un enjeu de taille : chaque Français consomme en moyenne 25 burgers par an.