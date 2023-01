Manque d'eau : colère contre un projet de golf pas vraiment green dans l'Hérault

À Montagnac, dans tout juste deux ans, un golf de 15 hectares verra le jour. Pour entretenir le gazon, 320.000 mètres cubes d’eau par an seront nécessaires. Les travaux d’aménagement sont autorisés par un arrêté préfectoral, mais ce dernier date de... 2011. Et les enjeux écologiques ont grandement évolué depuis 12 ans. "Une réactualisation du dossier me semble souhaitable. Les sujets de préoccupation à l’époque n’étaient pas les mêmes. Aujourd’hui, il y a une problématique sur l’eau", a souligné le préfet de l’Hérault auprès d'Actu.fr.

Le projet suscite une vive polémique au sein des habitants de Montagnac, habitués à la sécheresse et aux restrictions d’eau durant l’été. "Ce n’est pas juste, je ne vois pas pourquoi ils pourraient se permettre ce genre de choses. C’est pour tout le monde pareil. On est tous dans la même situation", déclare une habitante dans le reportage de TF1 en tête de cet article. "On nous interdit de laver notre voiture, ce projet me paraît incompatible avec le climat actuel", ajoute un autre habitant de cette commune qui en compte un peu plus de 4.000.