Coupe-files, sensations fortes, hôtels à thème... La recette de la nouvelle potion magique du parc Astérix

Le parc Astérix ne cesse de renouveler ses attractions pour accueillir des visiteurs toujours plus nombreux. Désormais, les résidents de ses hôtels à thèmes représentent une part importante des clients, avec des formules coupe-file pour attirer les familles. Regardez ce reportage de "Sept à Huit".

Des centaines de milliers d'amateurs de sensations fortes s'y pressent chaque année. Le Parc Astérix, situé à Plailly (Oise), au nord de Paris, continue d'accueillir, depuis son ouverture en 1989, un public toujours plus nombreux. Pour se renouveler, l'établissement mise sur de nouvelles attractions, toujours plus impressionnantes, mais aussi sur d'autres offres complémentaires aux manèges : les hôtels et restaurants situés au sein du domaine gaulois font désormais partie intégrante de l'expérience proposée aux visiteurs lors de leur venue. Le reportage de "Sept à Huit" à regarder ci-dessus se penche sur les secrets de cette potion magique.

Dormir sur les quais de Lutèce

Depuis 2021, il est ainsi possible de dormir sur les quais de Lutèce, ville antique reconstituée artificiellement au sein du parc. Pierre, un père séparé, a succombé il y a quelques mois à une offre promotionnelle incluant une nuit dans cet hôtel quatre étoiles, en plus de l'accès aux attractions. Cet instituteur lyonnais a déboursé 336 euros pour ce week-end. Ses deux enfants sont ravis : la fenêtre de leur chambre donne directement vue sur un des grands huit du domaine. "Je ne pensais pas qu'on était placé si près du truc !, rigole le père de famille. De toute façon, on sera levés bien avant que cela commence."

Pour faire rester ses clients le plus longtemps possible en son sein, le parc Astérix a entrepris la construction de nombreux hôtels à thème ces dernières années. Depuis ses débuts, sa capacité d'accueil la nuit a presque quintuplé. L'ouverture d'un nouvel hôtel est d'ailleurs prévue d'ici à 2026. Petit bonus pour les clients qui choisissent cette formule : l'accès au parc trente minutes plus tôt que le reste des visiteurs. "C'est très agréable, il n'y a pas beaucoup de monde, on est bien tranquilles", se réjouit Pierre face aux caméras de "Sept à Huit". Un bénéfice toutefois limité, car seules trois des attractions les plus populaires du parc ouvrent en avance.

Des coupe-files aux tarifs coûteux

Mais, au-delà des nuits d'hôtel, le parc compte aussi sur ses clients à la journée pour rentabiliser ses attractions. Des formules coupe-file, à différents prix, sont mises en vente pour permettre à ses bénéficiaires d'éviter les longs temps d'attente avant de pouvoir grimper à bord des manèges. Mickaël, Séverine et leurs deux ados, originaires d'un petit village situé à 25 minutes du parc Astérix, viennent ici pour la douzième fois. Mais aujourd'hui, ils ont acheté le coupe-file le plus cher, au prix de 130 euros par personne. "Mais là, on est en accès illimité : on peut faire les attractions quand on veut, autant de fois qu'on le souhaite", souligne Séverine. Une somme à rajouter à celle du billet d'entrée.

Avec ce pass, plus besoin de réserver un créneau : ils sont prioritaires sur chaque attraction, même les pires montagnes russes. "C'est cool, non ?", se réjouit la mère de famille. Sur l'attraction de tous les records, Toutatis, il y a quand même un petit délai avant de pouvoir monter sur les rails. "Il y a marqué qu'il peut y avoir jusqu'à 10 minutes d'attente maximum", justifie Séverine. Cette formule en or ne comprend pas non plus la restauration. La pause déjeuner sera facturée 138 euros à la famille, pour un repas pour quatre personnes. Après un passage au "séchoir géant", lui aussi payant, la journée chez les Gaulois leur aura coûté au total 831 euros.