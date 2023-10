VIDÉO - Menu complet à 15 euros : les secrets des prix imbattables d'un relais-routier des Yvelines

"Des prix très raisonnables, et on y trouve notre compte", déclare Nadine, ancienne secrétaire de direction, qui vient déjeuner trois fois par semaine à "La Marmite", le relais routier de Limay (Yvelines). Ce restaurant propose un menu avec buffet d'entrée, plat au choix, fromage et dessert, le tout à 15 euros. À la "La Marmite", plus de la moitié des clients sont des routiers. Jérôme, 26 ans de route au compteur, prend ses quartiers ici pour la nuit. Comme tous les routiers, il dispose d'un forfait de 63 euros de frais de déplacement par jour. Il scrute alors les tarifs à la loupe. "J'avais mes habitudes dans plusieurs restaurants. Il y en a un où je ne peux plus aller, il est à 16,70 pour des assiettes petites comme ça", confie le routier en désignant un minuscule bol de cacahuètes. "Je ne comprends pas pourquoi, à côté, il y en a certains comme vous qui ne diminuent pas tant que ça leurs portions", s'interroge-t-il.