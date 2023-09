VIDÉO - Sergent Major, Kiabi... la location de vêtements pour enfants, ça marche comment ?

L'enseigne Kiabi en est quant à elle à la phase de test. Pour l'instant, 300 abonnés peuvent en bénéficier dans trois magasins de France, comme celui du Pas-de-Calais. "Je vais me présenter en caisse avec mon QR Code", explique une cliente sur place. Elle a le choix entre pantalons, pulls ou vestes, directement en boutique, grâce à un abonnement allant de 19 à 49 euros par mois selon la quantité de vêtements souhaitée. "On le fait pour des raisons liées à l'écologie et à la circularité, mais il ne faut pas oublier qu'on est la mode à petits prix, et que ce système d'abonnement permet aussi aux clients de maîtriser leur budget mensuel", explique Adélaïde Vallée, cheffe de projet location à Kiabi.

À la location, chaque vêtement revient en moyenne à trois euros par mois. Les vêtements rendus sont ensuite reconditionnés et revendus en seconde main. Kiabi devrait généraliser son offre de location sur son site internet d'ici à l'année prochaine.